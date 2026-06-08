اعتقال تاجر مخدرات وضبط 10 آلاف حبة في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، اعتقال تاجر مخدرات وضبط أكثر من 10 آلاف حبة مخدرة في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السابعة، وبالتعاون مع قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء القائم.

وأضافت أن مفارزها تمكنت من السيطرة على أكثر من 10 آلاف حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج في محافظة الأنبار.

وأشارت إلى أنه في عملية أخرى، تم إلقاء القبض على تاجر مخدرات مطلوب وفق المادة 28 من قانون المخدرات، لافتة إلى أنه تم التعامل مع المضبوطات والمطلوب وفق السياقات المعمول بها.