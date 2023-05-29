اعتقال تاجر مخدرات وضبط نحو 4 كغم من مادة الكريستال في كركوك وميسان

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة المخدرات ومديرية مخابرات ميسان، اليوم الاثنين، اعتقال تاجر مخدرات وضبط نحو 4 كغم من مادة الكريستال بعمليتين منفصلتين وصفت احداهما بأنها "نوعية استباقية" في محافظتي كركوك وميسان.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مكافحة مخدرات كركوك بالتنسيق والاشتراك مع الاجهزة الامنية المختصة في محافظة كركوك، من القاء القبض على تاجر مخدرات خطر بحوزته كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة كركوك بالجرم المشهود"، فيما وصفت العملية بأنها "نوعية استباقية".

وأضاف المديرية أنه "تبين من خلال التحقيق بأنه متهم بقضايا تحقيقية اخرى تتعلق بجريمة المخدرات وسرقة اسلحة، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم ايداعه التوقيف بموجب قرار قضائي لينال جزاءه العادل"، فيما لفتت الى ان هذا الاجراء جاء "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية".

من جهتها أعلنت مديرية مخابرات ميسان وقيادة عمليات ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءاً على معلومات صادرة من جهاز المخابرات العراقي في ميسان حول وجود مواد مخدرة مخبئة في احدى المناطق اطراف قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة شرعت قوة من الجهاز اعلاه بالاشتراك مع قوة من الفوج الثالث لواء السابع والتسعين وباشراف قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي والتعامل مع المعلومة من خلال نصب الكمائن بالقرب من النقطة التي ذكرت آنفًا".

وأضاف البيان أنه "بعد مرور ساعات قامت القوة بعملية حفر المكان ووجدت داخله (3) اكياس من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ3 كيلو غرامات"، فيما اشارت الى "إحالة المضبوطات إلى مديرية المخدرات في ميسان".