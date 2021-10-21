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اعتقال تاجر مخدرات "كبير" وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-21T07:41:03+0000
اعتقال تاجر مخدرات "كبير" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد اعلام قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، باعتقال "تاجر كبير" بالمواد المخدرة وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال عمليتين امنيتين بالعاصمة.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء الـ15 شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وامن الكرادة وأخرى من المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من اعتقال تاجر كبير للمواد المخدرة في منطقة البتاويين، وسط بغداد

وأوضح البيان، ان القوة ضبطت بداخل محله وبالجرم المشهود 5250 حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع 210  قنينة شراب مخدر و170 ابرة مخدرة مختلفة الأنواع، مشيراً إلى تسليمه مع المواد المضبوطة إلى المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية قسم التحقيقات الخاصة.

وأضاف البيان، أن قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني تمكنت من ضبط واتلاف 771 كارتون مملوء بمواد غذائية منتهية الصلاحية في مخازن بيع الجملة ضمن جانب الرصافة.

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