اعتقال تاجر مخدرات "خطير" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات خطير جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية تابعة لجهاز مكافحة المخدرات نفذت واجبا نوعيا فجر اليوم انتهى باعتقال تاجر مخدرات خطير كان بحوزته (ربع) كيلو مخدرات من مادة الكريستال بمنطقة الإسكان الصناعي جنوبي مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " المتهم المعتقل جاء بالمواد المخدرة وينوي توزيعها في مدينة الناصرية، وتم اعتقاله قبل المباشرة بعملية التوزيع ".