اعتقال تاجر مخدرات "خطير" بكمين محكم في بابل

شفق نيوز- بابل

كشف مدير ناحية الشوملي في محافظة بابل عادل نعمة، مساء اليوم الأربعاء، عن القبض على تاجر مخدرات "خطير" بكمين محكم بعد استدراجه من محافظة جنوبية.

وقال نعمة، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لمديرية مكافحة مخدرات محافظة بابل، تمكنت من اعتقال أحد تجار المخدرات الخطيرين".

وأضاف نعمة، أن "القوة الأمنية استدرجت تاجر المخدرات من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان بكمين أمني محكم واعتقلته"، مبيناً أنه "تم نقل التاجر إلى مكان احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معه".