اعتقال تاجر مخدرات خطط لتوزيع 4000 الاف حبة على محافظة الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن الإطاحة بأحد تجار المخدرات بحوزته (4000) حبة مخدرة في الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين ادى الى الإيقاع بأحد تجار المخدرات، وضبط بحوزته (4000) حبة مخدرة نوع (كبتاكون) ينوي توزيعها على ارجاء المحافظة".

وأضافت أنه "قد جرى تدوين اقواله اصولياً بعدما اعترف بتعاطيه وترويجه للمواد المخدرة، اذ تمت احالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".