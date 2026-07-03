اعتقال تاجر مخدرات "أجنبي" وضبط عجلة محملة بالمشروبات الكحولية في محافظتين

شفق نيوز- ميسان/ ذي قار

أعلنت مديرية شؤون مخدرات محافظة ميسان، يوم الجمعة، الإطاحة بأحد أخطر تجار مادة الكريستال المخدرة أجنبي الجنسية، وضبط كيلوغرامًا من المادة المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استنادًا لمعلومات استخبارية ومتابعة مستمرة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات ميسان، من الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات الأجانب، وبحوزته (1 كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة".

ولفتت المديرية إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم لينال جزاءه العادل".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بضبط عجلة محملة بالمشروبات الكحولية على طريق الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية تمكنت من ضبط سيارة نوع (لوري قلاب) محمل بالمشروبات الكحولية، على طريق الناصرية القديم".

وبين المصدر أن "عملية الضبط تم تنفيذها من قبل من قبل مفارز من وكالة الاستخبارات والفوج الثالث من شرطة الطاقة اللواء الثامن".