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اعتقال تاجر كبير بمخدرات الكريستال في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-02-14T20:55:52+0000
اعتقال تاجر كبير بمخدرات الكريستال في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال تاجر مخدرات وصفه بالخطير في محافظة النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اعتقلت بأشهر تاجر مخدرات نوع (كريستال) في قضاء الكوفة بمحافظة النجف"، لافتا إلى أن "المعتقل كان يعتبر مصدراً مهما للقوات الامنية في الإدلاء بمعلومات عن تجار المخدرات في المحافظة، ليتضح أنه من التجار البارزين بهذا المجال في البلاد".

وبين المصدر، أن "المعتقل كان دخل باشتباك مسلح قبل أيام قليلة مع قوة تابعة للأمن الوطني، حينما حاولت اعتقاله في شارع السكة في الكوفة، قبل أن تتمكن من اعتقاله اليوم الأحد".

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