اعتقال تاجري مخدرات ومتهمين بجريمة قتل في الديوانية وبابل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، اعتقال تاجري مخدرات في الديوانية، فيما ألقت القبض على قاتلين اثنين ضمن محافظة بابل.

وأفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بأن "قوة أمنية تابعة لشعبة مكافحة مخدرات النجف اقتحمت أحد المناطق بمحافظة الديوانية واعتلقت تاجري مخدرات بعملية نوعية"، لافتاً إلى أن "القوة الأمنية صادرت واحد كيلوغرام ونصف الكيلو من مادة الكريستال".

وبين المصدر، أن "المعتقلين تم نقلهما لاحد مراكز مدينة النجف الامنية لغرض اكمال التحقيق معهم ".

وأضاف المصدر، كما ان" قوة امنية اعتقلت شخصين اثنين يشكلان عصابة مختصة بسرقة المواكب الحسينية وسط النجف خلال عشرة محرم الحرام الأولى ".

وتابع المصدر، ان" المعتقلين نفدا 10 عمليات سرقة بحق أصحاب المواكب في المحافظة خلال الأيام الماضية، حيث تم نقلهم لمركز تحقيق خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

في غضون ذلك، اعتقلت قوة من قيادة شرطة بابل متهمين اثنين بجريمة قتل من أهالي المسيب، صادر بحقهما أمر قبض قضائي وفق المادة 405 من قانون العقوبات.

وأوضح بيان للقيادة، ورد للوكالة، أنّ "المتهمين إرتكبا جريمتهما في محافظة كربلاء إثر مشاجرة، ولاذا بالفرار، مبيناً أن "مفارز مكافحة الإجرام، تحركت فور تلقي معلومات من شرطة كربلاء حول جريمة القتل، وشرعت بجمع البيانات والتحري عن الجناة، مما أسفر عن القبض عليهم".