اعتقال تاجري مخدرات وضبط 7 آلاف حبة مخدرة في بغداد والأنبار

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت عن اعتقال تاجرين للمخدرات وضبط 7 آلاف حبة مخدرة، بعمليتين منفصلتين في بغداد والأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز الاستخبارات العسكرية للفرقة الخامسة تمكنت من إلقاء القبض على تاجر للمخدرات والسيطرة على أكثر من 7 آلاف حبة مخدرة في الأنبار، كانت معدة للترويج".

ولفتت إلى أن "عملية أخرى تمكنت فيها مفارز الاستخبارات في فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على تاجر مخدرات، مطلوب وفق المادة 28 مخدرات، في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "العمليتين جاءتا بناءا على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة (الخامسة والسادسة) التابعتين للمديرية"، مبينة أنه "تم التعامل مع المضبوطات والمطلوبين وفق السياقات المعمول بها".