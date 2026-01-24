اعتقال تاجري مخدرات وتفكيك عصابة إجرامية في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز- محافظات

أعلنت جهات أمنية رسمية، يوم السبت، القبض على تاجري مخدرات وتفكيك عصابة إجرامية في المثنى والنجف وكربلاء.

وذكر جهاز مكافحة الأرهاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نفذ عمليتين نوعيتين وفقا لمعلومات دقيقة واستنادا الى الاوامر القضائية من قاضي تحقيق جهازنا اسفرت عن القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي المثنى والنجف".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتسليمهم أصوليا إلى مديريتي شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظتين أعلاه".

إلى ذلك، أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كربلاء في بيان آخر ورد للوكالة، "تفكيك عصابة إجرامية خطيرة والقبض على متهمين (2) منها".

وأضاف البيان، أن "العصابة متورطة بجرائم قتل وتسليب المواطنين بمحافظة البصرة في وقتٍ سابقٍ".