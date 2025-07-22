اعتقال تاجري مخدرات والمؤبد لثالث وتفكيك شبكة احتيال انتحلت صفة مستشار السوداني

شفق نيوز- النجف/ الموصل

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في إحدى مناطق المحافظة، صادرة بحقهما مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

ولفتت إلى أنه "ضبط بحوزتهما مواد مخدرة، وصودرت المضبوطات، كما تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائياً وقضائياً".

إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدان ضبط بحوزته 1780 قرصا من مادة أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في حين تمكن جهاز الأمن الوطني في الموصل مركز محافظة نينوى، من تفكيك شبكة نصب انتحلت صفة مستشار رئيس الوزراء.

وقال الجهاز في بيان إن "مفارز الأمن الوطني في غرب نينوى تمكنت من استدراج وضبط متهمَين انتحلا صفة مستشار لرئيس الوزراء، حيث تم الإطاحة بهما بالجرم المشهود في العاصمة بغداد أثناء استلامهما الأموال من مواطنين تابعين للطائفة الأيزيدية".

وبين أن "المتهمين استخدما وثائق مزورة تحمل اسم رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، لفتح باب التطوع في الحشد العسكري لأبناء هذه الطائفة بتعداد 1200 عنصر، الشبكة طالبت من كل راغب في التقديم دفع مبلغ 500 ألف دينار عراقي مقابل استمارة التقديم المزعومة".

وأشار إلى أن "عملية الاعتقال تمت بعد صدور مذكرة قضائية من محكمة تحقيق نينوى تتضمن أمراً بالقبض على المتهمين، فيما تم ضبط عدد من الأدلة الجرمية والوثائق المزورة بحوزتهما، وإيداع المتهمين في التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهما".