اعتقال تاجري مخدرات في النجف وأربعة احرقوا محلا وصاحبه بـ"مولوتوف" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، باعتقال اثنين من تجار المواد المخدرة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية نوعية لجهاز الأمن الوطني أسفرت عن اعتقال تاجرين اثنين من تجار المواد المخدرة في النجف بحوزتهما كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية نقلت المعتقلين إلى مركز احتجاز لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

في حين أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، عن إلقاء القبض على متهمين أقدموا على حرق محل وإصابة صحابه، شمالي العاصمة.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "4 متهمين أقدموا على رمي قنينة (مولوتوف) على محل لبيع المواد الغذائية في منطقة الدولعي ببغداد، مما أدى إلى احتراق المحل وإصابة صاحبه بجروح في أنحاء من الجسم".

ولفتت إلى أنه "بعد إخبار قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ بالحادث، شرعت بتشكيل فريق عمل مختص ومن خلال المتابعة المكثفة والعمل الفني، تمكنت من الاستدلال والوصول لجميع المتهمين وإلقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية".

وبينت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين أقوالهم بالاعتراف حيث تبين أن الحادث جاء نتيجة خلافات بينهم".