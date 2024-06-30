اعتقال تاجري مخدرات في النجف وميسان

شفق نيوز/ أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، اعتقال تاجري مخدرات بعمليتين منفصلتين في محافظتي النجف وميسان.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للمخدرات وبالاشتراك مع مخدرات النجف، وخلال 72 ساعة من المراقبة و المتابعة في ناحية الحيدرية والمناذرة، أطاحت بتاجر مخدرات يتخذ من حي المطاط بالمناذرة مآوى له و بحوزته 175 ألف حبة مخدرة".

من جانبه، ذكر الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد للوكالة، أن "عملية نوعية ومعلومات دقيقة وجهد استخباري، لمديرية مكافحة مخدرات ميسان، نتج عنها القبض على احد تجار المخدرات المهمين وبحوزته (1 كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة".

وأوضح ميري، أن "عملية القبض تمت ضمن محافظة ميسان، بالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات بغداد/الكرخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 28 مخدرات".