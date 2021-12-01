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اعتقال تاجريّ مخدرات جنوبي العراق بعد اشتباك مسلح لمدة ساعة

Category: أمـن

Date: 2021-12-01T20:24:36+0000
اعتقال تاجريّ مخدرات جنوبي العراق بعد اشتباك مسلح لمدة ساعة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بوقوع اشتباك مسلح بين القوات الامنية وتجار مخدرات جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة امنية طوقت احد المنازل في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار يقطنه تجار مخدرات، ودخلوا باشتباك مسلح مع الأجهزة الامنية بمختلف الأسلحة الخفيفة".

وأشار إلى ان "الاشتباك المسلح اسفر عن اصابة عنصريّ امن بجروح"، مشيراً إلى ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال تاجريّ مخدرات بعد أن دامت الاشتباكات قرابة الساعة".

ولفت المصدر، إلى أن "القوات الامنية صادرت كميات كبيرة من المخدرات كانت داخل المنزل".

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