اعتقال تاجريّ مخدرات بعد مطاردة "هوليوودية" من ديالى إلى بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات بعد مطاردة امتدت من محافظة ديالى إلى العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فريقاً أمنياً من مكافحة المخدرات قام بمطاردة هوليوودية لمتهمين اثنين بتجارة وتعاطي المخدرات من محافظة ديالى إلى العاصمة وتحديداً منطقة بغداد الجديدة بعدما هربا إلى هناك".

وبين أن "الفريق الأمني القى القبض المتهمين بعدما حاصرهما ومنعهما من الهرب، فيما ضبط بحوزتهما مواداً مخدرة من الكريستال، وأدوات تعاطٍ وميزان إلكتروني لقياس كمية المخدرات".

وأشار إلى أنه "تم نقل المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".