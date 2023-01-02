اعتقال أب "عنّف" ابنته وتاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، اعتقال متهم بتعنيف ابنته في الديوانية، والقبض على تاجر مخدرات في ميسان، جنوبي البلاد.

وذكرت قيادة شرطة الديوانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، أفادت بوجود طفلة معنفة ترقد في بشكل سري في مستشفى رويال الأهلي في الديوانية، لتلقي العلاج".

وأضافت الشرطة، أن "قوة من قسم شرطة الأسرة والطفل، وبناء على هذه المعلمات أرسلت مفرزة إلى المستشفى المذكور، بغية التأكد من المعلومة".

وأشارت إلى أن "بعد البحث داخل المستشفى عُثر على الطفلة البالغة من العمر 12 عاماً من سكنة قضاء الشامية، طالبة في الصف الخامس الابتدائي، وقد تعرضت إلى تعنيف شديد من قبل والدها الذي تم توقيفه لاحقاً، وفق المادة 1/413 من قانون العقوبات".

إلى ذلك، أحكمت قوة من مديرية مكافحة المخدرات، قبضتها على تاجر للمواد المخدرة، ومتهماً آخر، بحوزتهما 3.5 كم من مادة الكرستال المخدرة، في أحد أحياء محافظة ميسان، بعد عملية أمنية نوعية، استندت إلى معلومات استخبارية.

ولفتت المديرية، في بيان ورد للوكالة، إلى "إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات، لينالوا جزاءهم العادل".