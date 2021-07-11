سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال أبرز تاجرين للمخدرات وبحوزتهما 9 كغم من المواد المخدرة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-11T10:57:53+0000
اعتقال أبرز تاجرين للمخدرات وبحوزتهما 9 كغم من المواد المخدرة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني يوم الأحد بالقاء القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات وبحوزتهما (٩) كغم من المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بجهد استخباري نوعي وبعمليتين منفصلتين؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني بعد ورود معلومات من مفارز الجهاز المنتشرة في بغداد واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على ابرز تجار المواد المخدرة ومساعده شمال غربي العاصمة.

ووفقا للبيان فإنه قد ضبط بحوزتهما (٤) كغم من مادة الكرستال و(٤) كغم من مادة الحشيشة، فضلا عن (٤٠٠٠) حبة مخدرة وميزان الكتروني وادوات تعاطي؛ اذ دونت اقوالهما ابتدائياً وتم تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.

related

انتحار رجل ستيني والقبض على متعاطي مخدرات في بغداد والنجف

Date: 2021-05-24 08:10:40
انتحار رجل ستيني والقبض على متعاطي مخدرات في بغداد والنجف

بالجرم المشهود.. الإطاحة بزوجة "إرهابي" تتاجر بالمخدرات في بغداد

Date: 2020-10-15 19:41:50
بالجرم المشهود.. الإطاحة بزوجة "إرهابي" تتاجر بالمخدرات في بغداد

في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

Date: 2021-04-19 08:33:31
في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

نزاع دموي يوقع 5 قتلى وجرحى في العاصمة بغداد

Date: 2021-02-23 19:49:17
نزاع دموي يوقع 5 قتلى وجرحى في العاصمة بغداد

قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

Date: 2020-10-25 17:52:45
قتيل وجرحى باشتباكات عشائرية عنيفة ببغداد

لتأمين زيارة الملك عبد الله والرئيس السيسي.. الجيش العراقي يعقد مؤتمرا امنيا

Date: 2021-03-26 12:09:00
لتأمين زيارة الملك عبد الله والرئيس السيسي.. الجيش العراقي يعقد مؤتمرا امنيا

كشف جريمة قتل غامضة داخل مركز صحي بمنطقة الدورة وجثة في "البساتين"

Date: 2021-06-28 08:59:24
كشف جريمة قتل غامضة داخل مركز صحي بمنطقة الدورة وجثة في "البساتين"