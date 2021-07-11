اعتقال أبرز تاجرين للمخدرات وبحوزتهما 9 كغم من المواد المخدرة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني يوم الأحد بالقاء القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات وبحوزتهما (٩) كغم من المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بجهد استخباري نوعي وبعمليتين منفصلتين؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني بعد ورود معلومات من مفارز الجهاز المنتشرة في بغداد واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على ابرز تجار المواد المخدرة ومساعده شمال غربي العاصمة.

ووفقا للبيان فإنه قد ضبط بحوزتهما (٤) كغم من مادة الكرستال و(٤) كغم من مادة الحشيشة، فضلا عن (٤٠٠٠) حبة مخدرة وميزان الكتروني وادوات تعاطي؛ اذ دونت اقوالهما ابتدائياً وتم تسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.