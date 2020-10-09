اعتقال امير بداعش ومجموعة بالتنظيم مسؤولة عن تفجير في الفلوجة

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات، يوم الجمعة، عن القبض على "امير ولاية الفلوجة" و مسؤوله العسكري والمجموعة الإرهابية التي فجرت الدراجة الهوائية والعبوة الناسفة بقضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمتابعة مستمرة لخلايا داعش وخصوصا ما يسمى ولاية الفلوجة ومفارزها بعد ان استهدفت المواطنين العزل وقوات الشرطة في مدينة الفلوجة بانفجارين بدراجة هوائية مفخخة وعبوة ناسفة بتاريخ 5 / 10 / 2020 ادت الى اصابات في صفوف الشرطة والمدنيين".

واضافت، "تم تشكيل فريق عمل مختص بمتابعة وإشراف شخصي من قبل وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتمثل بمديرية استخبارات الانبار وبدعم من مديرية استخبارات بغداد ومديرية استخبارات التقنيات والمعلوماتية، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري والتحقيقي، تم القاء القبض على المجموعة التي قامت بالتفجيرات في قضاء الفلوجة واخرها تفجير دراجه هوائية وعبوة ناسفة".

واشارت الوكالة ايضا الى "القبض على ما يسمى امير ولاية الفلوجة والمكنى "ابواسلام" ومسؤوله العسكري المكنى ابو غفران في قضاء ابوغريب والمطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وبدلالتهما تم ضبط عبوات لاصقة واجهزه تفجير"، لافتة الى "إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

