اعتقال امرأتين حاولتا افتعال حريق داخل مركز تجاري شرقي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بالقاء القبض على امرأتين بتهمة محاولة افتعال حريق في محل داخل مركز تجاري شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية قبضت على المرأتين عندما كانتا تحاولان إشعال النيران من خلال حرق أوراق ورميها داخل محل ملابس في أحد مولات منطقة زيونة شرقي بغداد.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض عليهما وايداعهما التوقيف، والمباشرة بالتحقيق لمعرفة أسباب هذا الفعل.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، الأسبوع الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "الهايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة الاتحادية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.

سجل العراق (باستثناء إقليم كوردستان) أكثر من 55 ألف حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، حاصدة أرواح المئات من الأشخاص إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فقد سجل العراق (عدا إقليم كوردستان) 32477 حادثة حريق عام 2022، و 21024 حادثة حريق عام 2023، و 2300 حادثة حريق عام 2024، وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً سنوياً ملحوظاً في معدل الحرائق.