اعتقال امرأة كانت مسؤولة ما تسمى "إدارة سجون النساء" لداعش بنينوى

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على مسؤولة ما تسمى "إدارة سجون النساء وتوزيع الكفالات لنساء تنظيم داعش سابقا بمحافظة نينوى.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية آنفا تمكنت من إلقاء القبض على احدى عناصر داعش ، الصادرة بحقها مذكرة قبض وفق المادة (1/4) ارهاب ، إذ كانت تعمل ضمن مايسمى كتيبة الخنساء التابعة إلى مايسمى ولاية نينوى.

ووفقا للبيان فإن، هذه المتهمة "كانت مسؤولة عن إدارة شؤون سجون النساء وتوزيع الكفالات لنساء داعش".