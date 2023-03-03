اعتقال امرأة كانت تنوي إدخال "موبايلات" لعدد من معتقلي "سجن الحوت" في الناصرية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال امرأة حاولت ادخال هواتف نقالة إلى سجن الناصرية المركزي، جنوب غربي المحافظة.

وفي تفاصيل الحادث، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إمرأة من أهالي محافظة المثنى في الخمسينات من عمرها، دخلت إلى سجن الناصرية المركزي (الحوت) لزيارة ابنها المحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت ضمن سلسلة الزيارات الدورية التي تجريها العوائل لأقربائهم النزلاء في السجن".

وأضاف المصدر، أن "المرأة تم رصدها بعد مراقبة شديدة أجراها الفريق الامني المختص بالسجن عبر كاميرات المراقبة، حيث تمكن لاحقا من الاطاحة بها وبحوزتها هواتف نقالة، كانت تنوي إدخالها عبر ابنها المحكوم لعدد من الإرهابيين داخل السجن".

وبيّن المصدر، أن" المرأة تم اعتقالها على الفور ونقلها لمركز الشرطة المختص مكانياً بالحادث الجنائي، لإكمال الإجراءات القانونية بحقها ومعرفة الجهات التي تقف خلفها".