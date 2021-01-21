اعتقال امرأة قامت بتسليب "تاهو" في البصرة

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على امرأة متهمة بتنفيذ جريمة تسليب سيارة (نوع تاهو) بالاشتراك مع متهم ثان مطلوب للقضاء، بعد اسبوعين من ارتكابهم الجريمة تحت تهديد السلاح.

وقال العيداني في بيان اصدره مكتبه الاعلامي وورد لوكالة شفق نيوز؛ إن خلية صقور البصرة وبناء على معلومات من مصادرها وتحرياتها الفنية الإلكترونية توصلت الى مرتكبي عملية تسليب مواطن في تقاطع جامع الخطوة.

وأضاف البيان أن على أثر ذلك تم تشكيل قوة تمكنت من اعتقال المطلوبة للقضاء (ص.ك.ط مواليد 1990 ربة بيت) بتهمة تسليب عجلة مواطن بالاشتراك مع المتهم (ي.ع.ر من مواليد 1990) في عمليتين منفصلتين وبفارق زمني لا يتجاوز ساعة واحدة؛ مؤكدا إحالة المتهمين للقضاء وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات العراقي.

كما دعا العيداني البصريين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن المعلومات التي تقودها إلى المجرمين الذين يعبثون بالسلم الأهلي، مشددا على أن جرائم الأرهاب والقتل وتجارة المخدرات والتسليب لن تجد امامها طريقا غير السجن أو الإعدام وفقا للقانون، بحسب ما ذكره البيان.