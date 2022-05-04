اعتقال امريكي "متحول جنسيا" بتهمة الابتزاز وسط بغداد

شفق نيوز/ القت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على متحول جنسيا يحمل الجنسية الامريكية داخل أحد الفنادق الراقية وسط العاصمة بغداد بتهمة الإبتزاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية اعتقلت عراقية مجنسة امريكية (متحول جنسيا) نتيجة مشاجرة مع صاحب مطعم داخل الفندق.

وأشار إلى أن المعتقلة عليها شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.

بدوره قال مصدر آخر مطلع، لوكالتنا، إن هذا (المتحول جنسيا) ولد في بغداد وسافر إلى الولايات المتحدة ليجري عملية التحول الجنسي.

وأوضح أنها تقوم بعمليات ابتزاز لشخصيات سياسية وأمنية ورجال إعمال وفنانين من خلال نشر مقاطع عنهم بعد إقامة علاقات حميمة معهم، مشيرا إلى أن الضحية يقوم بإرسال مبالغ مالية مقابل مسح المحتوى الفاضح له.