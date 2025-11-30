اعتقال الأم القاتلة التي قطعت أبنها إرباً إرباً وألقته في مكب للنفايات شرقي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بالقاء القبض على امرأة متهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته إلى أجزاء والقائها في مكب للنفايات شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الأم التي قتلت ابنها ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأضاف أن المرأة اعترفت صراحة بعملية القتل خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها الاجهزة المتخصصة معها، مؤكدا أنه ما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب وراء تلك الحادثة.

ويوم أمس السبت تم العثور على جثة مقطعة إلى أجزاء لشاب اتضح انه قد قتل على يد والدته، شرقي العاصمة، وفقا لما ذكره مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة شاب مقطعة إلى أجزاء وملفوفة داخل غطاء ومرمية في مكب للنفايات ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أنه "بعد المتابعة والتحقيق اتضح أن القاتل تكون والدة الضحية"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية تجري الآن عملية بحث عن الأم القاتلة".