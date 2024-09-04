اعتقال "الهارب من باب المعظم" بعد مطاردة من بغداد الى اربيل

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، يوم الخميس، اعتقال معتقل هارب من مركز شرطة في العاصمة بغداد.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،: "من خلال التنسيق العالي والعمل الأمني المشترك، تمكنت فريق عمل مختص من خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية وآسايش أربيل من القاء القبض على متهم هرب من احدى مراكز قسم شرطة باب الشيخ في العاصمة بغداد".

وأضاف: "جاءت عملية القاء القبض على هذا المتهم المطلوب بقضايا تزوير صكوك في محافظة أربيل، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية تمهيدا لإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".

وكان المعتقل وهو متهم بتزوير صكوك قد تم تهريبه بمساعدة ضابط برتبة رائد من مركز للشرطة في منطقة باب المعظم ببغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية اعتقلت الضابط بعد متابعة دقيقة لتسجيلات الكاميرات الأمنية وتطويق المنطقة المحيطة بموقع الحادثة.