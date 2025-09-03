اعتقال الناشط "رائد جانو" في كركوك بتهمة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي "رائد جانو" بتهمة نشر محتوى "هابط".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على جانو بعد صدور مذكرة قبض بحقه، إثر شكاوى مقدمة من مواطنين بشأن مقاطع فيديو وبث مباشر يظهر فيها وهو يقوم باللطم والبكاء وإيحاءات تمس الذوق العام، فضلاً عن نشر صور توحي بنيّة الانتحار".

وأشار المصدر إلى أن "المتهم جرى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية في كركوك لاستكمال التحقيقات معه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة".