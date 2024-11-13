اعتقال المتهم بنحر طفل شرقي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على قاتل الطفل نحراً في قضاء بلدروز شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قوة من الأمن الوطني وبالاشتراك مع قوات اخرى من تشكيلات مختلفة وبعد متابعة لتفاصيل الجريمة توصلت إلى مكان الجاني.

وأضاف أنه تم اعتقال الجاني داخل منزل في منطقة الصدرانية بأطراف قضاء بلدروز.

وبين المصدر، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الجاني ليس بوعي متكامل، مردفا القول انه، تم نقله الى مركز امني للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومعرفة دوافع وتفاصيل الجريمة.

وكان مصدر أمني في ديالى قد افاد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شخصاً أقدم على "نحر" طفل لسبب ما زال مجهولاً في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل بعمر تسع سنوات وتم نحره بسكين في منطقة المسعودية بقضاء بلدروز شرقي ديالى، على يد شخص تم التعرف عليه من قبل والد الطفل الذي قدم شكوى ضده".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة العدلي، وباشرت بالبحث عن الجاني".