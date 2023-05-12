اعتقال المتهم بطعن طالبة في جامعة البصرة

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية يوم الجمعة، من اعتقال المتهم بطعن الطالبة في جامعة البصرة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية تمكنت من اعتقال شخص أقدم على طعن طالبة داخل الحرم الجامعي في جامعة البصرة.

وأضاف المصدر؛ أن عملية الاعتقال تمت اثناء محاولة المتهم الهروب الى محافظة كربلاء.

وأفاد مصدر أمني، أمس الخميس، بإصابة طالبة داخل جامعة البصرة نتيجة طعنها بسكين من شخص طلب الزواج منها داخل جامعة البصرة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المتهم الهارب دخل إلى مجمع كليات باب الزبير التابع لجامعة البصرة وقام بطعن الطالبة بعد أدائها الامتحانات الفصلية بواسطة سكين بمنطقتي (الرقبة والظهر)، بسبب رفضها الزواج منه".

وأضاف المصدر أن "الطالبة نقلت الى مستشفى الجمهوري حالياً ولازالت تتلقى العلاج وحالتها حرجة".