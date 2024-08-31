اعتقال المتهم الرئيسي بسرقة مشجب سلاح فرقة في الجيش العراقي

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم السبت، المتهم الرئيسي بسرقة مشجب سلاح تابع للفرقة الخامسة بالجيش العراقي في محافظة واسط.

وأخبر مصدر أمني مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الأمن أطاحت بالمتهم الرئيسي لهذه السرقة، وهو ضابط برتبة مقدم"، لافتاً إلى أن عملية الاعتقال تمت في محافظة واسط.

إلى ذلك، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "شاباً مواليد 2009 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق داخل غرفة داره ضمن منطقة حي العامل بالعاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "ذوي الشاب المنتحر، نقلوه فوراً إلى مستشفى اليرموك، لكنه فارق الحياة داخل المستشفى، فيما لم تعرف بعد أسباب إقدامه على الانتحار".