اعتقال "القعقاع" مسؤول إعادة تنظيم خلايا داعش ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة الرصافة، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على مسؤول إعادة تنظيم خلايا داعش في العاصمة بغداد، مبيناً أن عملية الاعتقال تمت بعد تتبع استمر لعدة أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية وبعد التتبع لمدة 15 يوماً متواصلة ليلاً ونهاراً ومراقبة تحركات المتهم (القعقاع محمود صبر الجنابي) المطلوب وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي، وتمكنت من إلقاء القبض عليه."

وبين أن "معلومات وردت تفيد بقيام المتهم بالنشر والتثقيف لعناصر داعش الإرهابي ضمن منطقة الزعفرانية (سدة الجنابات) ويقوم بعقد اجتماعات سرية مع مجموعة من الخلايا النائمة التابعة لعناصر داعش التكفيري خلف داره وراء اسطبل الخيل لمدة عشر دقائق ويتوارى عن الأنظار بين الحين والآخر".

وتابع المصدر "تم نصب كمين محكم في منطقة الكرادة بمفارز مدنية وتعقبه داخل مطعم (بيت حلب) في شارع 62، والقبض عليه داخل المطعم بعد التنسيق مع مدير قسم شرطة الكرادة".

وأشار إلى أنه "تم ضبط مقاطع فديو لعناصر داعش الإرهابي في هاتفه"، مضيفاً "تم إيداعه التوقيف في مركز شرطة الزعفرانية لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".