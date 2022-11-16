اعتقال السجين الأخير من الفارين في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل ، يوم الأربعاء إلقاء القبض على السجين الأخير من السجناء الفارين من مركز للتوقيف في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن فريق العمل المشترك المختص بمتابعة الفارين وبالتعاون مع خلية الصقور ومن خلال تكثيف التحريات تمكن من القبض على الهارب الأخير المتبقي من السجناء الـ(3) الفارين من موقف مركز شرطة الثورة وسط مدينة الحلة ليلة السبت الماضي مستغلين فترة رفع القمامة والتخلص منها ، فيما سيطرت القوات الامنية على باقي السجناء وألقت القبض بوقت سابق خلال ساعات قليلة على إثنين منهم .

وأضاف البيان انه لا زالت التحقيقات مستمرة مع المحتجزين من القوة المكلفة بواجب حماية الموقف ، للكشف عن ملابسات أكثر لحادث هروب الموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتكررت حوادث الهروب من السجون في العراق لمرات عدة خلال السنوات الماضية عندما كان هناك تراجع ملحوظ بالأوضاع الأمنية في البلاد.

وأحبطت قوات حماية سجن التاجي المركزي في العاصمة العراقية بغداد نهاية العام 2021 محاولة هروب 3 نزلاء محكومين بالسجن المؤبد حيث تم قتل أحدهم من قبل أبراج حماية السجن بينما أُلقي القبض على الآخرين.

وكانت آخر عملية هروب حدثت في شهر آيار / مايو من العام 2021 عندما هرب 21 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى جنوبي العراق.