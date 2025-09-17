اعتقال "السارق الذكي" أخيراً.. يضع "GPS" في السيارات ليسرقها أكثر من مرة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال أحد أخطر سارقي السيارات في المحافظة، خلال عملية نفذتها قوة خاصة من ذي قار، في محافظة بابل (292 كم، شمال غرب ذي قار).

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية خاصة من ذي قار، نفذت واجباً داخل حدود محافظة بابل، وتمكنت من اعتقال السارق الذي يُعتبر من أخطر السارقين الذين تسببوا بأرق كبير للقوات الأمنية في المحافظة".

وأضاف أن "المتهم المعتقل مطلوب بأكثر من 16 عملية سرقة عجلة وسط مدينة الناصرية وضواحيها"، لافتاً إلى أنه "يعمد في بعض الأحيان إلى وضع أجهزة تتبع (جي بي أس) في السيارات التي يسرقها قبل أن يبيعها، ليتمكن من سرقتها مرة أخرى".

ووفقاً للمصدر، تم اعتقال المتهم وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، "وهو قيد التحقيق حالياً".

وتسجل المحافظات العراقية، عمليات سرقة متكررة للسيارات، التي تُباع مرة أخرى كقطع غيار بعد تفكيكها، أو بيعها بأوراق مزوّرة في أماكن بعيدة عن تلك التي سُرقت منها.