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اعتقال ارهابي يدعو شباب الموصل للالتحاق بتنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2021-12-28T10:26:00+0000
اعتقال ارهابي يدعو شباب الموصل للالتحاق بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، بأن إلاستخبارات العسكرية القت القبض على "ارهابي" يدعو للالتحاق بتنظيم "داعش" في محافظة في نينوى.  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ احدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت دخول احد الارهابيين لمنطقة الحاج علي في نينوى يقوم بدعوة شباب المنطقة للالتحاق بعصابات داعش الإرهابية ويعمل على تثقيفهم باتجاه التحريض ضد القوات الامنية".

واضافت أنه "على اثر ذلك وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ تم نصب كمين له في المنطقة المذكورة والقبض عليه"، مشيرة إلى أنه "من العناصر المطلوبة للقضاء وفق الماده ٤ إرهاب".

وفي وقت سابق اليوم، القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على 6 "إرهابيين" من عائلة والي نينوى السابق الذي قاد الهجوم على المحافظة عام 2014.

 

 

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