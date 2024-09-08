اعتقال ارهابي "خطير" خطف وقتل عددا "كبيرا" من عناصر الأمن في نينوى

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد، يوم الأحد، بالقاء القبض على ارهابي وصفته بأنه "خطير" لمشاركته في عمليات خطف وقتل عدد "كبير" من عناصر القوات الامنية في محافظة نينوى خلال فترة سيطرة التنظيم المتشدد على المحافظة.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، أن مفارزها رصدت في الرصافة معلومات تفيد بقدوم متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من خارج المحافظة، مضيفة أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص ونصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.

وأوضح البيان أنه لدى التحقيق معه اعترف صراحةً بانتمائه الى تنظيم داعش وقيامه بعدة عمليات (خطف و قتل عدد كبير من منتسبي الاجهزة الأمنية في محافظة نينوى أثناء سيطرة التنظيم عليها عام 2014) وكذلك اشتراكه بالهجوم الارهابي على القوات الأمنية في منطقة (وادي حجر).

ووفقا للبيان فان الارهابي، سُلم المتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل.