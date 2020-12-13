اعتقال "ارهابيين" في بغداد نفذا مجزرة داخل مستشفى

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات يوم الاحد بالقاء القبض على عنصرين بتنظيم داعش في احد احياء العاصمة بغداد، مشيرة الى انهما متهمان باشتراكهما بإرتكاب مجزرة بحق اشخاص داخل مستشفى الجمهوري في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ببغداد، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لداعش.

واوضح البيان ان المتهمين عملا ضمن ما يسمى (مفارز ابو ليث الانصاري) تحت كنى ( ابوحاتم، وابو عناد) المشتركة بتنفيذ عمليات الاعدام التي طالت المواطنين الابرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى.

كما اشتراكا بعمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة التنظيم على المحافظة، حيث دونت اقوالهما بالاعترافات ابتدائيا وجرى ايداعهما في التوقيف لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما، حسب البيان.