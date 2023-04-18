اعتقال ارهابيين أحدهما شارك بتفجير أبراج الكهرباء في ديالى

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات في الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بالقبض على "إرهابيين" اثنين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب أحدهما شارك بتفجير أبراج نقل الطاقة في محافظة ديالى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة ديالى تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من العناصر الإرهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الارهابية، حيث اعترفا ومن خلال التحقيقات بارتكابهما جرائم إرهابية من بينها تفجير عبوات ناسفة وتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في سنوات سابقة، اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اللازمة.