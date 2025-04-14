اعتقال ارهابيين "خطيرين" وتحرير طفل مختطف شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالقبض على متهمين "خطيرين" بتهمة "الإرهاب" وقتل مدنيين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يصنفان من العناصر "الخطرة"، في منطقة الزوراء، مبينا أن العملية نُفذت من خلال كمين محكم، وأسفرت عن اعتقال المتهمين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لضلوعهما في جريمة إطلاق نار على منازل سكنية نتيجة خلافات عشائرية.

وأضاف أن حادث اطلاق النار الذي تورط به المتهمين أسفر عن مقتل اثنين من أصحاب تلك المنازل، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

وشرقي بغداد أيضا، أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية تمكنت من تحرير طفل مختطف والقبض على الخاطف في منطقة البلديات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من والدة الطفل، وعلى الفور باشرت بمراجعة كاميرات المراقبة، ما أسهم في التوصل إلى الجاني والقبض عليه.

وأضاف المصدر أنه تم إيداع الخاطف التوقيف وفق الإجراءات الأصولية، لاتخاذ ما يلزم بحقه قانونياً.