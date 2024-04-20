اعتقال اربعة سوريين وعراقي يدخلهم للبلاد بطرق غير قانونية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن اعتقال اربعة سوريين وعراقي ينقلهم داخل البلاد بصورة غير قانونية جنوبي كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مشتركة عند نقطة تفتيش تركلان على طريق ناحية الرشاد وتكريت، (20 كم جنوب كركوك)، ولدى تفتيش مركبة مدينة اكتشف أن أربعة أشخاص يحملون جوازات سفر سورية تحمل سمات غير قانونية".

وتابع المصدر أن "الشرطة القت القبض على السوريين الأربعة والسائق الذي ينقلهم وهو من اهالي صلاح الدين، ويمتلك سيارة (كيا سيراتو)"، مشيرا الى "القبض عليهم واحتجازهم وفق التعليمات".

ولفت المصدر إلى أن "المعتقلين من الجنسية السورية ولكونهم مخالفين لقانون الإقامة العراقي المرقم (76 لسنة 2017)، وكانوا قادمين من صلاح الدين باتجاه محافظة أربيل".