اعتقال اربعة "ارهابيين خطيرين" في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء، بأن قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على اربعة ارهابيين خطيرين نفذوا عدة عمليات في كركوك.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على اربعة إرهابيين في محافظة كركوك، مبينة أن أحدهم قام بنقل ثلاث عبوات ناسفة فيما شارك الآخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت - كركوك وقتلهم وتفخيخ جثة أحدهم في السنوات السابقة.

وتابع البيان، اما الاخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.