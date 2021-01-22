اعتقال "اداري عام" بتنظيم داعش في قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى يوم الجمعة القاء القبض على اداري عام قاطع بغداد في تنظيم داعش وثلاثة من مساعديه.

وقال الجهاز في باين اليوم ان مفارزه في محافظة ديالى بالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين تمكنت من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه بعد دخولهم من احدى دول الجوار واستقرارهم في المحافظة، من دون الافصاح عن اسمه الدولة.

واضاف البيان انه قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بمهمة تكليفهم بإعادة هيكلة عمل المفارز الإرهابية والخلايا النائمة علاوة على استقطاب عناصر جديدة لشن الهجمات واستهداف التجمعات في العاصمة بغداد لزعزعة الاستقرار الأمني.

وتابع البيان انه تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.