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اعتقال اثنين من 4 مهربين سوريين تسللوا إلى العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-30T10:02:40+0000
اعتقال اثنين من 4 مهربين سوريين تسللوا إلى العراق

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية في محافظة نينوى، يوم السبت، من اعتقال مهربين إلى الأراضي العراقية من سوريا، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تلاحق مهربين اثنين آخرين تمكنا من الهرب.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية في قضاء زمار قامت باعتقال مهربين اثنين يحملان الجنسية السورية بعد ورود معلومات عن تسللهم مع اثنين آخرين عبر الحدود ودخولهم الى مركز ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر.

وأضاف المصدر؛ إن الشرطة المحلية انتشرت بصورة واسعة في مركز القضاء مع الاجهزة الامنية وقامت بملاحقة المهربين الاربعة، والقت القبض على اثنين منهم فيما تمكن اثنان من الهرب والبحث جارٍ عنهما.

وقال المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المهربين الملقى القبض عليهما تسللا عبر الحدود العراقية السورية، كانوا ينوون العبور عبر البحيرة باتجاه اراضي اقليم كوردستان وانهم يعملون في مجال التهريب.

وقد ضبطت الشرطة سيارة نوع كاديت بالة كانوا يستقلونها فيما يزال البحث مستمراً.

وأشار المصدر إلى أن عددا من المواقع تداولت أنباء عن وجود تسلل لارهابيين الى قضاء زمار، اتضح انها عملية تسلل غير شرعية لمهربين سوريين يعملون بالتهريب، فيما ولم يُضبط بحوزتهم اي أسلحة أو مواد متفجرة.

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