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اعتقال اثنين أبتزا إلكترونياً امرأة متزوجة في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T13:01:59+0000
اعتقال اثنين أبتزا إلكترونياً امرأة متزوجة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على اثنين من المبتزين الإلكترونيين، استغلا امرأة متزوجة في الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية اعتقلت المتهمين، على خلفية ورود معلومات افادت بوجود حالة ابتزاز الكتروني قام بها المتهمان ضد امرأة متزوجة بعمر (40)عاما في مدينة الموصل.

وباتت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني من الظواهر الخطيرة التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي، حيث تتلقى بلاغات وإخبارات أغلبها ترد من النساء والفتيات تفيد بتعرضهن لابتزاز إلكتروني من قبل أشخاص يساومونهن من أجل الحصول على المال أو الاستغلال الجنسي.

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