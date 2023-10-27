اعتقال "ابو سودة ومجموعته" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باعتقال عصابة خطف ومتاجرة بالمخدرات بزعامة المدعو "ابو سودة" بعد قيامهم بخطف احد المواطنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية قامت بنصب كمين في أحد الطرقات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة من أجل اعتقال عصابة قامت بخطف احد المواطنين"، لافتا إلى أن "القوة الامنية تعرضت لهجوم مباغت بالاسلحة من قبل اشخاص يستقلون دراجات نارية نوع (ستوتة)".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية دخلت باشتباك مسلح مع أصحاب الستوتات وتمت اصابة احد عناصر القوة الامنية بجروح طفيفة، حيث تحول الاشتباك إلى مطاردة امنية".

وتابع المصدر، أن "القوة الامنية تمكنت لاحقا بعد المطاردة من اعتقال أربعة اشخاص بينهم رجل العصابات وتاجر المخدرات (ابو سودة و3 من أفراد عصابته) حيث كانوا مخمورين".

وأوضح المصدر، أن "القوة الامنية استطاعت تحرير الشاب المختطف واتضح انه مصاب بطلق ناري اثناء الاشتباك المسلح، حيث تبين أن خطفه كان بسبب طلب الفدية من اهله رغم انه سائق ستوتة، فيما عثرت الأجهزة الامنية بحوزة افراد العصابة المعتقلة على مخدرات نوع كريستال وأسلحة نارية".