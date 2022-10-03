اعتقالات وإصابات ومطاردة معمم بحوادث منفصلة في محافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين، باعتقال سبعة متهمين بنزاعات عائلية وعشائرية، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردة رجل دين اختطف وقتل تاجر مواشي، في حين أصيب أربعة مدنيين بحوادث منفصلة في ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية مشتركة اعتقلت سبعة أشخاص متهمين بنزاعين عائلي وعشائري في ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة)، خلفا ثمان ضحايا ومصابين في حادثين منفصلين".

وأضاف ان "المتهمين أحيلوا الى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما فرضت قوات الأمن سيطرتها على الأوضاع في مناطق النزاع في ناحية بني سعد".

الى ذلك اكد مصدر أمني رفيع، لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الأمنية والاستخبارية تواصل مطاردة رجل معمم اقدم مع شريك له على اختطاف تاجر مواشٍ من منطقة الندا في اطراف ناحية مندلي واقتادوه الى منطقة نائية بين حدود ناحية قزانية ومحافظة واسط وقاموا بقتله ودفنه بعد رفض ذويه دفع فدية مالية بلغت 200 ألف دولار".

واكد المصدر ان "المعمم الهارب وشريكه من سكان قضاء بلدروز ونفذوا جريمتهم لأطماع شخصية".

وشهدت محافظة ديالى امس ثلاث حوادث أمنية ابرزها اختطاف وقتل تاجر مواشٍ، واندلاع نزاعين في ناحية بني سعد، الأول عائلي بين أبناء العم خلف ضحية وثلاثة مصابين، والثاني نزاع تطور عشائريا بسبب خلاف بين جارين على طائر زينة.

وفي ديالى أيضا، أبلغ مصدر امني بالمحافظة، وكالة شفق نيوز، بأن "شابين أصيبا بجروح بليغة جراء حادث سير على طريق (جديدة الاغوات) في أطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة"، موضحاً ان حالتهما حرجة جدا، ويخضعان للعناية المركزة في مستشفى بعقوبة".

وفي حادث آخر وبحسب المصدر نفسه، أصيب شاب بصعقة كهربائية في قضاء الخالص نقل على اثرها الى المستشفى وهو بحالة حرجة، مشيرا إلى أن المصاب يخضع لعلاجات وعناية مركزة لإنقاذ حياته.

وفي صلاح الدين، وبحسب مصدر امني، أصيب رجل بجروح متفاوتة جراء حادث سير في قضاء سامراء، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.