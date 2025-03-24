اعتقالات ومصادرة أسلحة ومخدرات في بغداد وثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين خلال عمليات أمنية مشتركة.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ضبط بحوزة أحدهم تسعة جوازات سفر بدون تخويل، فيما تم توقيف آخرين بتهم حيازة أسلحة واعتدة غير مرخصة، وترويج وتعاطي المواد المخدرة.

وأشار البيان، إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في جانبي الكرخ والرصافة، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، أعلنت الاستخبارات العسكرية الاطاحة بثمانية متهمين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظات الأنبار ونينوى وميسان.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرية الاستخبارات العسكرية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشُعب استخبارات الفرق السابعة والسادسة عشرة والثانية والعشرين، تمكنت من تنفيذ عمليات استباقية في محافظات الأنبار ونينوى وميسان، أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية متهمين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب). وشملت الاعتقالات عناصر منتمية لعصابات داعش الإرهابية وأخرى متورطة في "الدكة العشائرية"، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.