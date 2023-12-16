اعتقالات جديدة تطال مدير مكتب وحمايات برلماني بحادثة الاعتداء على مركز شرطة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوة أمنية اعتقلت أكثر من عشرة أشخاص بحوزتهم اسلحة بينهم مدير مكتب برلماني، وذلك على خلفية حادثة اعتداء طالت مركز شرطة وسط بغداد أمس.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بارتفاع حصيلة المعتقلين بخصوص حادثة الاعتداء على مركز شرطة العلوية وسط بغداد، مشيراً إلى اعتقال مدير مكتب نائب وعشرة أفراد من حمايات النائب، وذلك بسبب اعتدائهم على أفراد حماية مركز شرطة العلوية وإطلاقهم الرصاص الحي باتجاه مستشفى العلوية والمنتسبين.

وبحسب المصدر، فقد ضبطت بحوزة هؤلاء المعتقلين أسلحة (مسدس اسود اللون عيار 9 ملم، مسدس طارق 9 ملم)، وعجلة نوع لاندكروزر اسود اللون، وعجلة نوع شوفرليت تاهو اسود اللون بدون لوحات.

وبين المصدر، أنه تم طلب الشكوى رسمياً بحقهم

من قبل حماية مستشفى العلوية للولادة.

ومساء أمس الجمعة، أفاد مصدر أمني، باعتقال عدد من الأشخاص قاموا بالاعتداء على مركز للشرطة ومنتسبيه وسط العاصمة بغداد.