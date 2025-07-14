اعتقالات بـ4 محافظات وإلغاء حراسات ليلية في خامسة

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على 19 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في عدة محافظات، فيما قررت قيادة شرطة ديالى إلغاء الحراسات الليلية "المدنية" وتوكيل مهام حفظ الأمن لشرطة المحافظة.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "نفذت عمليات استباقية في محافظات (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وميسان)، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 19 متهماً بمواد قانونية مختلفة (قتل ومخدرات وسرقة)".

وأشارت إلى تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها.

وفي ديالى، قررت قيادة شرطة المحافظة، الاثنين، "إلغاء الحراسات الليلية التي كانت تُقام من قبل المواطنين أو الجهات الساندة، وتُوكل مهمة حفظ الأمن الليلي بالكامل إلى قوات شرطة ديالى بجميع تشكيلاتها".

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار يأتي ضمن خطوات وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ دور المؤسسة الأمنية الرسمية في حماية المواطنين، ورفع العبء عنهم، بما ينسجم مع السياسات الأمنية الاتحادية ويعزز هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية".