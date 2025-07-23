اعتقال رجل وامرأة استدرجا فتاة قاصر من بغداد إلى كوردستان

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على رجل وامرأة قاما باستدراج فتاة قاصر من العاصمة بغداد إلى إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الفتاة وفقاً للإجراءات القانونية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن والد الفتاة تقدم ببلاغ إلى قسم مكافحة إجرام بغداد الجديدة بتاريخ الثاني من حزيران الماضي، أبلغ فيه بقيام عجلة نوع "سوبرمان استيشن" باصطحاب ابنته القاصر من أمام منزلهم في منطقة بغداد الجديدة والتوجه بها إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر، أن فريقاً أمنياً من القسم، بالتعاون مع الجهات الفنية، باشر بمتابعة كاميرات المراقبة وخط سير العجلة، ما أسفر عن التوصل إلى مكان تواجد الجناة في إقليم كوردستان.

وبين، أنه تم عرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق، الذي قرر إصدار أوامر قبض وتفتيش بحق المتهمين وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات، مع التحفظ على المجني عليها وفق المادة 25 من قانون رعاية الأحداث.

وأشار إلى أنه تم استحصال الموافقات الأصولية، وانتقلت مفرزة أمنية إلى إقليم كوردستان، وبتاريخ اليوم، وبالتنسيق مع المركز التنسيقي المشترك، أُلقي القبض على كل من المتهمة (ر.ع.ع) والمتهم (س.ث.ك)، والتحفظ على المجني عليها.

وأكد المصدر أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المتهمَين وفق السياقات الأصولية.