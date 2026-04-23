اعتراف صادم في ذي قار.. حفيد قتل جدته بسبب 5 ملايين دينار

كشفت شرطة ذي قار جنوبي العراق، اليوم، ملابسات جريمة قتل غامضة لامرأة مسنة في قضاء الإصلاح بالمحافظة، مؤكدة إلقاء القبض على حفيدها بعد اعترافه بقتلها إثر رفضها منحه مبلغاً مالياً.

وذكرت الشرطة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وردت بشأن جريمة قتل امرأة داخل دارها في قضاء الإصلاح، وعلى الفور وجّه قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام، وبمشاركة ضباط التحقيق ومفارز المعلومات.

وأضافت أن الفريق تمكن خلال وقت قياسي من تحديد الجاني، وبموافقات قضائية جرى إلقاء القبض على المتهم (م.س.م) من مواليد 2004، الذي اعترف بارتكاب الجريمة.

وبحسب اعترافاته، توجه المتهم عند الساعة السابعة صباحاً إلى منزل جدته في قضاء الإصلاح، وطلب منها مبلغ خمسة ملايين دينار عراقي، إلا أنها رفضت وقامت بدفعه، فقام بقتلها باستخدام آلة جارحة وسرقة بندقية "كلاشنكوف".

وأكدت الشرطة أن أقوال المتهم صُدقت قضائياً، وأُجري له كشف دلالة جاء مطابقاً لاعترافاته، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات، لاستكمال التحقيق أصولياً.

وكان مصدر أمني قد أفاد، يوم الاثنين الماضي، بمقتل امرأة في السبعينيات من عمرها، عُثر عليها داخل منزلها في قرية الخليوي بقضاء الإصلاح شرقي ذي قار، وعلى جسدها آثار ضربات متعددة، فيما كانت ظروف الجريمة غامضة آنذاك.